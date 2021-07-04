Москва, , 14:19 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная проблема в российско-украинских отношения это то, что власти Украины не хотят выполнять Минские соглашения. Об этом Песков заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Ведущий программы Владимир Соловьев заметил, что еще в начале срока президента Украины Владимира Зеленского российский лидер Владимир Путин выдал ему некий «кредит доверия» — был готов к переговорам, отвечал на телефонные звонки, однако затем ситуация изменилась.

Песков отметил, что прежде всего ситуация изменилась из-за того, что Украина никак не хочет выполнять Минские соглашения.

«А. Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Б. Украина последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде, как неживые эти Минские договоренности», — сказал Песков.

Также он заметил, что Украина пытается представить дело так, как будто Россия является стороной конфликта в Донбассе, а не гарантом Минских соглашений.