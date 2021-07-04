Джейн Спай, 4 июля 2021, 15:38 — REGNUM Спустя почти полгода после беспорядков на Капитолийском холме (6 января 2021) министерство юстиции США начало арестовывать новую категорию предполагаемых преступников — тех, кто нападал на журналистов или ломал их оборудование, сообщает The Washington Post.
Первый случай такого задержания произошёл в конце июня, когда 43-летний Шейн Джейсон Вудс был обвинён в участии в беспорядках и нападении на представителя правоохранительных органов. Также, как сообщают власти, существует видео, где видно, как Вудс сбивает с ног оператора.
В четверг, 1 июля, агенты ФБР задержали Джошуа Диллона Хейнса, который предположительно уничтожил оборудование журналистов и похвастался содеянным в сообщении своему другу.
«Мы атаковали журналистов CNN и желтой прессы и уничтожили их видео ценой в десятки тысяч долларов. Вот фотография нагромождения за мной, которое мы сделали из него (оборудования — прим. Д.С.)», — такое сообщение Джошуа Хэйнс предположительно отправил своему другу, по данным судебных бумаг.
Некоторые комментаторы отметили, что уничтожение оборудования — это действительно огромный ущерб, поэтому его должен кто-то возместить, лучше всего, чтобы это сделал бывший президент США, организовавший проведение беспорядков, Дональд Трамп.
«Это оборудование выглядит дорого. Им лучше принести много денег. Может, Трамп за это заплатит», — написал @JimCope69401680.
Многие пользователи посчитали сообщение Хейнса фейковым доказательством и придумали ряд таких же абсурдных сообщений, в которых они якобы признаются в нарушении закона.
«Так вот я уклонялся от уплаты налогов. Вот фотография меня с записями, которые я использую для налоговой отчетности, и еще одна с теми, которые я использую для обеспечения безопасности моих кредитов. За мной находится настоящий агент внутренней налоговой службы, которому я только что дал взятку. Позвони Дэйву и захвати пива», — написал @_john92_.
«Так вот я купил запущенный курорт на озере Орзакс и спрятал все деньги, полученные от сбыта наркотиков в стенах на то время, пока я их не отмою для картеля. Тут я позирую со своим юным преступным протеже», — написал @jayschool.
Некоторые комментаторы отметили, что Хейнс сам виноват в том, что его поймали, потому что написал сообщение, в котором сознается в совершенном преступлении.
«Как правило, «вот фото того, что я сделал» не лучшее сообщение, которое можно отправить», — считает @CoolreviewGuy.
«Лишь идиоты будут хвастаться совершением преступления», — отметил @GeeJunie.
В комментариях написали, что, скорее всего, уголовным наказанием дело не закончится, и информационные агентства и журналисты подадут гражданские иски о возмещении ущерба.
«Думаю, последуют гражданские иски за повреждения. Засудите их!» — прокомментировал @ThreeKobolds.
Многие комментаторы возмущены тем, что прошло уже полгода после беспорядков, а власти всё еще только задерживают виновных, когда пора выносить обвинительные приговоры.
«Всё, что я слышу, что аресты произошли на месяц позже. А где приговоры? Почему так долго? Мы все видели, что происходило, в реальном времени. Это было в прямом эфире по телевизору», — поинтересовался @Pete81891829.
«Если бы они делали всё, как вы предлагаете, то никого ни в чем и не обвинили бы. Чтобы построить дело, необходимо убедиться, что обвинения правильные», — ответил @NY_Knux, предлагая не торопиться предъявлением обвинений, но зато найти всех виновных.
Пользователей также интересует, когда обвинения будут предъявляться членам Конгресса, которые вместе с Дональдом Трампом должны быть привлечены к ответственности. Все эти полгода речь идёт лишь о простых гражданах, задействованных в беспорядках, добавили комментаторы.
«И все еще никаких организаторов или финансирующих организаций. Министерство юстиции говорит, что уголовное преследование только для простолюдинов», — отметила @NinaMar70700319.
«Это, конечно, хорошо, но когда они начнут задерживать членов Конгресса, которые помогали?» — спросил @JamesAlgeo.
«А как на счёт сенаторов и конгрессменов?» — добавил @gay_thots.
«Им надо преследовать политиков-республиканцев, которые играли хоть какую-то роль, включая тех, что сидят в Конгрессе, и бывшего президента», — указал @mikesut89758297.
Напомним, в США не существует федерального закона, который позволяет привлекать к ответственности граждан за нападение на журналистов, поэтому министерство юстиции США обвиняет задержанных по этому поводу лиц в совершении насилия и уничтожении собственности на территории Капитолия.