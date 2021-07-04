4 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Американцы обсудили в Twitter задержание новой категории предполагаемых преступников, участвовавших в беспорядках на Капитолийском холме, по прошествии шести месяцев.

Джейн Спай, , 15:38 — REGNUM Спустя почти полгода после беспорядков на Капитолийском холме (6 января 2021) министерство юстиции США начало арестовывать новую категорию предполагаемых преступников — тех, кто нападал на журналистов или ломал их оборудование, сообщает The Washington Post.

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый случай такого задержания произошёл в конце июня, когда 43-летний Шейн Джейсон Вудс был обвинён в участии в беспорядках и нападении на представителя правоохранительных органов. Также, как сообщают власти, существует видео, где видно, как Вудс сбивает с ног оператора.

В четверг, 1 июля, агенты ФБР задержали Джошуа Диллона Хейнса, который предположительно уничтожил оборудование журналистов и похвастался содеянным в сообщении своему другу.

«Мы атаковали журналистов CNN и желтой прессы и уничтожили их видео ценой в десятки тысяч долларов. Вот фотография нагромождения за мной, которое мы сделали из него (оборудования — прим. Д.С.)», — такое сообщение Джошуа Хэйнс предположительно отправил своему другу, по данным судебных бумаг.

Некоторые комментаторы отметили, что уничтожение оборудования — это действительно огромный ущерб, поэтому его должен кто-то возместить, лучше всего, чтобы это сделал бывший президент США, организовавший проведение беспорядков, Дональд Трамп.

Сходка крупной буржазии Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Это оборудование выглядит дорого. Им лучше принести много денег. Может, Трамп за это заплатит», — написал @JimCope69401680.

Многие пользователи посчитали сообщение Хейнса фейковым доказательством и придумали ряд таких же абсурдных сообщений, в которых они якобы признаются в нарушении закона.

«Так вот я уклонялся от уплаты налогов. Вот фотография меня с записями, которые я использую для налоговой отчетности, и еще одна с теми, которые я использую для обеспечения безопасности моих кредитов. За мной находится настоящий агент внутренней налоговой службы, которому я только что дал взятку. Позвони Дэйву и захвати пива», — написал @_john92_.

«Так вот я купил запущенный курорт на озере Орзакс и спрятал все деньги, полученные от сбыта наркотиков в стенах на то время, пока я их не отмою для картеля. Тут я позирую со своим юным преступным протеже», — написал @jayschool.

Некоторые комментаторы отметили, что Хейнс сам виноват в том, что его поймали, потому что написал сообщение, в котором сознается в совершенном преступлении.

«Как правило, «вот фото того, что я сделал» не лучшее сообщение, которое можно отправить», — считает @CoolreviewGuy.

«Лишь идиоты будут хвастаться совершением преступления», — отметил @GeeJunie.

В комментариях написали, что, скорее всего, уголовным наказанием дело не закончится, и информационные агентства и журналисты подадут гражданские иски о возмещении ущерба.

«Думаю, последуют гражданские иски за повреждения. Засудите их!» — прокомментировал @ThreeKobolds.

Многие комментаторы возмущены тем, что прошло уже полгода после беспорядков, а власти всё еще только задерживают виновных, когда пора выносить обвинительные приговоры.

«Всё, что я слышу, что аресты произошли на месяц позже. А где приговоры? Почему так долго? Мы все видели, что происходило, в реальном времени. Это было в прямом эфире по телевизору», — поинтересовался @Pete81891829.

«Если бы они делали всё, как вы предлагаете, то никого ни в чем и не обвинили бы. Чтобы построить дело, необходимо убедиться, что обвинения правильные», — ответил @NY_Knux, предлагая не торопиться предъявлением обвинений, но зато найти всех виновных.

Полиция Цитата из мф Незнайка на Луне. Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич 1997. Россия

Пользователей также интересует, когда обвинения будут предъявляться членам Конгресса, которые вместе с Дональдом Трампом должны быть привлечены к ответственности. Все эти полгода речь идёт лишь о простых гражданах, задействованных в беспорядках, добавили комментаторы.

«И все еще никаких организаторов или финансирующих организаций. Министерство юстиции говорит, что уголовное преследование только для простолюдинов», — отметила @NinaMar70700319.

«Это, конечно, хорошо, но когда они начнут задерживать членов Конгресса, которые помогали?» — спросил @JamesAlgeo.

«А как на счёт сенаторов и конгрессменов?» — добавил @gay_thots.

«Им надо преследовать политиков-республиканцев, которые играли хоть какую-то роль, включая тех, что сидят в Конгрессе, и бывшего президента», — указал @mikesut89758297.

Напомним, в США не существует федерального закона, который позволяет привлекать к ответственности граждан за нападение на журналистов, поэтому министерство юстиции США обвиняет задержанных по этому поводу лиц в совершении насилия и уничтожении собственности на территории Капитолия.