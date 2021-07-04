Вашингтон, , 12:12 — REGNUM По данным социологического опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post половина граждан Соединенных Штатов Америки одобряет работу президента Джозефа Байдена.

Сообщается, что по результатам опроса, неодобрительно о работе Джозефа Байдена высказались 42% респондентов. При этом 50% работу Байдена в целом одобряют.

При этом 31% опрошенных не одобряют политику администрации Байдена в сфере борьбы с пандемией коронавируса, а 62% ее поддерживают.

51% опрошенных недовольны тем, как Байден и его администрация справляются с миграционной ситуацией на границе США с Мексикой. Только 33% одобряют действия президента США в этой сфере.