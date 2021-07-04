Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему, в свое время, якобы удалось остановить строительство российско-германского газопровода «Северный поток — 2», а новый президент Соединенных Штатов Джозеф Байден наоборот, не препятствует реализации проекта. Об этом Трамп заявил на митинге республиканцев во Флориде.

Трамп посетовал, что Байден отменил строительство американского трубопровода Keystone XL, но при этом фактически одобрил строительство российско-германского газопровода «Северный поток — 2».

«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL. Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу», — сказал Трамп.

При этом демократы, по словам Трампа, говорят, что он не был достаточно жестким по отношению к России.

«Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень (Байден — ИА REGNUM) немедленно дал ему зеленый свет», — заявил Трамп.

Он вновь обвинил американские СМИ в лживости, так как они до сих пор распространяют фейки о том, что Трамп якобы работал на Россию.