Флорида, США, , 06:41 — REGNUM Заявление о том, что ему удалось серьёзно замедлить строительство трубопровода «Северный поток — 2» сделал экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 4 июля на митинге в американском штате Флорида.

Трамп указал, что действующий президент США Джозеф Байден отменил строительство американского трубопровода Keystone XL из Канады в США, но одобрил «российский трубопровод в Европу». Экс-президент США пояснил, что именно он остановил строительство «Северного потока — 2», который, по его словам «был самым главным источником доходов для России», а Байден, наоборот, дал «зелёный свет» продолжению строительства. При этом Трамп отметил, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и это было «по-настоящему хорошо».

Кроме того, Трамп обвинил демократов в распространении «фейковых новостей» о нём. В частности, о том, что он, якобы, работал на Россию. Экс-президент США, в свою очередь, подверг критике администрацию Байдена и заявил, что она «преклоняется перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что экс-президент США Трамп рассказал, когда страна, возглавляемая администрацией Байдена, лишится энергетической независимости.

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