Флорида, США, , 05:45 — REGNUM Независимости от поставок энергии из других стран США под управлением администрации президента страны Джозефа Байдена может лишиться через две недели. Такой прогноз сделал 4 июля экс-глава государства Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге в штате Флорида, прямую трансляцию ведут местные телеканалы.

Экс-глава США заявил, что страна перестанет быть энергонезависимой через две недели. По словам Трампа, администрация Байдена прекращает сдачу в аренду федеральных земель для добычи нефти и газа, прекращает бурение и будет переходить на ветряные турбины. Выгодополучателем в итоге, по мнению Трампа, станут Германия и Китай, где производят такие турбины.

Бывший американский лидер отметил, что при его администрации страна не зависела от поставок углеводородов. США не нужен был ни Китай, ни Россия, ни Ближний Восток.

Напомним, администрация президента США Байдена ввела в январе текущего года мораторий на аренду федеральных земель, предназначенных для разработки месторождений газа и нефти. Действие моратория было приостановлено судом в июне по требованию республиканцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экс-президента США Трампа, если в стране не будет приведена в порядок избирательная система, то Соединённые Штаты могут превратиться в страну третьего мира.

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