Киев, , 02:51 — REGNUM О краже и подмене президента Украины Владимира Зеленского на двойника заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Такое ироничное заявление депутат сделал 3 июля на своём телеграм-канале.

В качестве «доказательства» своих слов Кива приложил к своему посту видеоролик, где Зеленский, ещё до своего избрания президентом Украины, рассуждает об отношениях народов Украины и России. Будущий украинский лидер называет людей, живущих в России «замечательными».

"Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка», — говорит Зеленский на старой видеозаписи.

По словам Кивы, именно этот Зеленский на видео и есть настоящий, тот, за кого голосовали избиратели на президентских выборах и который потом «куда-то пропал». Такая ироничная публикация Кивы связана с рядом решений националистического и русофобского характера, которые были приняты президентом Украины на посту главы государства. В частности, Зеленский инициировал закон «О коренных народах Украины», принятый Радой. В перечень таких народов русские не вошли, однако при этом прописаны как коренные народы, проживающие в основном на территории Крыма: крымские татары, крымчаки, караимы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат ПАСЕ Наира Зограбян осудила принятый Верховной Радой закон о коренных народах Украины.

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