Тимур Кондратьев, 4 июля 2021, 10:32 — REGNUM Информация о том, что авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря на фоне военных учений стран НАТО и Украины Sea Breeze, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881
Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

"Пусть натовские войска не расслабляются на своих учениях. А то ещё почувствуют себя хозяевами, хотя они тут в гостях и им тут совершенно не рады», — отмечает Дарья К.

Многие пользователи считают, что странам — членам НАТО необходимо постоянно напоминать, что Чёрное море — территория интересов Российской Федерации и вальяжно себя чувствовать им никто не позволит.

«А почему не отработали действия по кораблям НАТО? Как раз удобный случай подвернулся!» — отмечает Александр К

Военно-морской флот России
Военно-морской флот России
Mil.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что авиация является козырной картой российских военных, потому что она способна в кратчайшие сроки уничтожить вражеский флот ещё на подступах к границам Российской Федерации.

«Морская авиация — это козырь России в Чёрном и Балтийском морях! Она предназначена уничтожать вражеский флот, и в таких идеальных местах, как Балтика и Чёрное море, ей это удастся однозначно», — считает Александр Е.

Часть людей уверены, что вскоре из западных стран вновь польются реки ненависти в сторону нашей страны, которая посмела проводить свои учения вблизи натовских войск.

«Ждём заявлений и стона в западных «геббельсовских листках» о том, как Россия провела «агрессивные» учения на фоне «мирных и демократических» военных манёвров НАТО «по всем международным правилам» с целью сразу после них напасть на окраину. Хотя, что уж там, на всё НАТО!» — написал Sancho R.

Ряд пользователей указывают на то, что Россия и Запад вступили в новую гонку вооружений. Люди убеждены, что, несмотря ни на что, наша страна окажется победителем в этом противостоянии.

Российская авиация
Российская авиация
Mil.ru

«Восстанавливается былое величие СССР. НАТО будет вынуждено отрабатывать отражение парных и одиночных ударов нашей авиации, мы же отработаем непарные и множественные атаки. Потом они… короче, всё равно мы победим в этой гонке вооружений и подготовке к войне!» — убеждён Вячеслав О.

Отдельные комментаторы отметили, что буквальные боевые столкновения в нынешних условиях сменились информационными баталиями.

«Раньше для выяснения отношений нужны были активные боевые действия, сейчас достаточно демонстрации силы. Война с нашим вечным врагом, по сути, продолжается, просто перешла в более опасное информационное поле, где проигрывать никак нельзя», — пишет пользователь под псевдонимом «Министр Правды».

Напомним, 3 июля отдел информационного обеспечения ЧФ сообщил журналистам, что авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря на фоне военных учений стран НАТО и Украины Sea Breeze.