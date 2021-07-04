4 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 10:22 — REGNUM Решение правительства России расширить список продуктов, запрещённых к ввозу с территории Украины, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Война же семь лет идёт. Семь лет «сильнейшая» на континенте армия с криком «Остаточно прощевай» сдерживает мордорские орды! Какая торговля может быть со страной агрессором?» — задаётся вопросом Стейн О.

Многие пользователи считают, что таким образом российское правительство решило нанести экономический удар по соседней стране в целях вразумления. Люди убеждены — теперь Киев осознает, что с Россией лучше не ссориться, иначе последствия будут далеко не самыми приятными.

«Ещё один удар по экономике Украины. Не думаю, что они полностью запретили экспорт до этого. Теперь на Украине придётся искать новые рынки сбыта», — отмечает Дарья К.

В. Брискин, К. Иванов. Буржуазный парламент. 1952

Некоторые комментаторы призывают руководство России прекратить любые экономические взаимоотношения с Украиной. Люди убеждены, что своей миролюбивостью правительство РФ лишь развращает своих неблагонадёжных соседей.

«Запретите всё украинское полностью! Или на этом кто-то получает взятки в правительстве? Почему из этой враждебной России страны идут товары в Российскую Федерацию и обратно?» — указывает Валерий М.

Часть людей заявляет, что не стоит впутывать в политику экономические вопросы. Конфликт между Россией и Украиной не должен сказываться на бизнесе двух соседствующих государств.

«Торговля не должна мешаться с политикой. Надо торговать со всеми странами, но со строгим контролем санитарных и других видов служб, чтобы не привозили фальсификат», — поделился своим мнением Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что вводить подобные запреты на ввоз с территории Украины для России опасно, ведь в нашей стране и без того нестабильная экономическая ситуация, которая может полностью выйти из-под контроля.

Сходка крупной буржуазии Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«В то время, когда продукты в России дорожают небывалыми темпами, вводить ограничение на ввоз продуктов питания, на мой взгляд, неправильно. В противном случае всё подорожает ещё сильнее», — предполагает Евгений О.

Отдельные комментаторы указывают на то, что в России достаточно возможностей, чтобы обеспечить себя всеми перечисленными видами продуктов на 100%, но почему-то нашей стране не позволяют обрести полную независимость и самостоятельность.

«Это всё и так делается в России! Зачем возить все эти товары из-за границ? Зачем?!» — возмущается Герман Я.

Напомним, 3 июля на официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление, согласно которому правительство России расширило список продуктов, запрещённых к ввозу с территории Украины. Отныне в РФ нельзя ввозить украинский сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и сами соусы, готовые супы, бульоны и заготовки для них, мороженое и сладкую воду.