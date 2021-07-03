Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент власти страны не располагают данными о причастности России к кибератаке с использованием вируса-вымогателя. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, об этом свидетельствуют предварительные данные, однако полной уверенности в этом пока нет.

«Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены», — приводит агентство слова Байдена.

Напомним, ранее, 2 июля компания, производящая программное обеспечение Kaseya, подверглась кибератаке. По данным издания Bloomberg, за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil.