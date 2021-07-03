Симферополь, , 23:56 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму, прокомментировал глава полуострова Сергей Аксёнов.

«Полностью поддерживаю заявление Дмитрия Сергеевича, — написал глава республики в соцсети «ВКонтакте». — Когда наш президент (глава РФ Владимир Путин — прим. ИА REGNUM) и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы (власти Крыма — прим. ИА REGNUM) будем рады принять Александра Григорьевича (Лукашенко) в Крыму».

Он также добавил, что президент Белоруссии в Крыму будет чувствовать себя как дома.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в России ждут, что Крым посетит президент Белоруссии.

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