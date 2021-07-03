Москва, , 23:42 — REGNUM Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слова президента России Владимира Путина по поводу инцидента с участием британского эсминца Defender были услышаны. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Речь идет о заявлении российского лидера о том, что в указанном инциденте участвовали не только подданные Великобритании, но и граждане США.

«Я твердо убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича», — подчеркнул Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России недалеко от Крыма. После предупредительного огня со стороны пограничных сил РФ, корабль ушел в нейтральные воды.