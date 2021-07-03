Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Власти США отказались возвращать дипломатическую собственность России. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мне было четко (на уровне руководства Госдепа США — прим. ИА REGNUM) сказано: мы (власти США — прим. ИА REGNUM) вам собственность не отдадим, у вас есть дома, продавайте их, думайте о том, что бы вы хотели купить», — сообщил Антонов.

При этом дипломат добавил, что с жесткой позицией США по дипсобственности Россия не намерена мириться. По его словам, российская сторона намерена продолжать требовать от Вашингтона, чтобы собственность вернули.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву.

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