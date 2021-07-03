Минск, , 23:06 — REGNUM Представителям творческой интеллигенции в Белоруссии необходимо объединить усилия, чтобы сохранить страну. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 3 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета.

Глава государства добавил, что творческим людям не нужно вмешиваться в политику, а надо заниматься свойственными им делами.

«Поверьте, вы (представители творческой интеллигенции — прим. ИА REGNUM) будете здесь лучшими, а не там, в политике, — сказал Лукашенко. — Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это».

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости заявил, что в Белоруссии выявлены спящие ячейки террористов, к созданию которых причастны США, Германия, Украина, Польша и Литва.

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