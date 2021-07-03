Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Белоруссию с 77-летием освобождения от нацистской оккупации. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

В своем послании дипломат употребил запрещенный лозунг «жыве Беларусь», используемый противниками действующей в стране власти.

Кроме того, Блинкен объявил о поддержке со стороны Соединенных Штатов народа Белоруссии.

Напомним, 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. Президент России Владимир Путин отправил в связи с этим праздником поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.