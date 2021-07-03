Москва, , 21:55 — REGNUM В России ждут, что Крым посетит президент Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы программы «Москва. Кремль. Путин».

«Ждем ли мы (власти России — прим. ИА REGNUM) президента Белоруссии в Крыму? — сказал представитель Кремля. — Конечно, ждем».

Как передавало ИА REGNUM, зимой 2013−2014 г. в столице Украины произошел госпереворот, после которого Крым вошел в состав Российской Федерации. Идею воссоединения с РФ население полуострова поддержало на референдуме, однако Киев не признал итоги волеизъявления.