Санкт-Петербург, 3 июля, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Количество жителей Петербурга, прошедших хотя бы первичную вакцинацию от коронавирусной инфекции, достигло 945 439 человек. Из них 722 168 человек завершили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок, сообщили 3 июля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинации от коронавируса COVID-19

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За предыдущие сутки в Северной столице был поставлен новый рекорд суточной вакцинации: 2 июля первично было привито 20 595 человек, вторую прививку сделали 5313 человек.

Как заявили в городском комитете по здравоохранению, коллективный иммунитет будет сформирован, если вакцинируются 2,6 млн жителей Петербурга. Постоянное население города составляет около 5,4 млн человек.

В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских учреждений и 27 мобильных пунктов, в том числе в торговых центрах и на спортивных объектах.

Напомним, за 2 июля в Петербурге зафиксировано 1733 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.