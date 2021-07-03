Баку, , 21:40 — REGNUM Последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» завершился в Баку. Об этом 3 июля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление минобороны Азербайджана.

В сообщении военного ведомства отмечается, что подразделения армий Азербайджана и Турции, участвовавшие в учениях, успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

Напомним, 28 июня в Баку стартовали азербайджано-турецкие учения. Мероприятия, во время которых военные выполняли различные учебно-боевые задачи, проводились в соответствии с соглашением о сотрудничестве в оборонной сфере между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в январе-апреле 2021 года Турция продала Азербайджану вооружения на более чем $117 млн.