Баку, , 21:24 — REGNUM Власти Азербайджана передали Армении 15 человек, которые ранее были приговорены к лишению свободы и срок назначенного наказания которых истек. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

В свою очередь, отмечается в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, власти Еревана передали Баку карты минных полей.

«Армения предоставила азербайджанской стороне карты примерно 92 тыс. противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Азербайджана в июне текущего года вернули Армении 15 военнопленных в обмен на карты 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе.

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