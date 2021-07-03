Душанбе, , 20:56 — REGNUM Пограничные службы Таджикистана пропустили на территорию страны свыше 300 военнослужащих Афганистана. Об этом сообщает агентство «Ховар».

Причиной вышеуказанного решения стало «руководство принципами гуманизма и добрососедства».

Военные Афганистана были вынуждены отступить после боев с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в целях сохранения личного состава.

Напомним, в нескольких районах афганской провинции Бадахшан, граничащей с Таджикистаном, вспыхнули бои между военными и террористами. Боевикам удалось захватить ряд деревень региона.