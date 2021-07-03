Калуга, 3 июля, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 3 июля провёл рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко. На встрече шла речь о результатах региона в сфере охраны окружающей среды. Об этом калужский губернатор написал в соцсетях.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко

По словам калужского губернатора, для области, в которой за последние 15 лет построено порядка 120 новых предприятий, очень важно, чтобы соблюдались экологические нормы, гарантирующие безопасность для людей.

«Поддерживаем стремление наших предприятий развивать «зеленые» технологий. Завод компании L’Oreal в Калужской области использует «сухую» технологию рециклинга воды, для производства электроэнергии здесь работает солнечная электростанция. Предприятие первым в мире получило сертификат зеленого строительства LEED v4 уровня Platinum. Активно внедряют «зеленые» технологии и многие другие калужские компании: «НЛМК — Калуга», ОНПП «Технология им. А.Г.Ромашина», завод «Тайфун», «АйСиЭм Гласс Калуга», «Кировская керамика», «Хемофарм», «Вольво Восток», «ПСМА Рус» и ряд других», — считает Шапша.

«Важнейшая задача — мониторинг качества атмосферного воздуха. Как и обещали, в регионе заработала система автоматического контроля загрязнения воздуха, 15 станций установлены в наиболее промышленно развитых районах нашей области. И уже с 16 июля эти данные будут доступны для всех жителей в режиме онлайн. Один из ключевых вопросов — обращения с мусором. У нас есть опыт его использования для производства RDF-топлива. Компания «Лафарж Цемент» в этом году переработает до 80 тыс. тонн альтернативного топлива. В планах — увеличение объемов переработки. В перспективе этот уникальный опыт позволит нам полностью уйти от захоронения мусора», — отметил Владислав Шапша.