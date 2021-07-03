Токио, , 19:22 — REGNUM Отнестись внимательно к учениям российского флота в районе Гавайских островов следует США и Японии. Об этом, как пишет Daily Express, заявил замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма журналистам.

«70 лет назад мы (военные Японии — прим. ИА REGNUM) напали на Перл-Харбор, — заявил Накаяма. — Но сейчас США и Япония — очень хорошие союзники».

По его словам, напоминать о произошедшей 70 лет назад атаке он не хочет, но к учениям российских военных следует отнестись с осмотрительностью.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что в центральной части Тихого океана стартовали масштабные учения «разнородных сил тихоокеанского флота в дальней морской зоне».

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