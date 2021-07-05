5 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что украинское рыболовецкое судно, которое ранее подало в Черном море сигнал бедствия, отказалось от помощи российских военных.

Оксана Переможенко, , 21:30 — REGNUM Украинское рыболовецкое судно, которое ранее подало в Черном море сигнал бедствия, отказалось от помощи российских военных, рассказали 3 июля в Росморречфлоте.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи», — приводит слова пресс-секретаря агентства Алексея Кравченко РИА Новости.

Он также уточнил, что после этого Росморречфлот выяснил ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра «Одесса», который подтвердил, что тоже получил сигнал, и рассказал, что к подавшему сигнал бедствия судну направлен буксир. Кравченко добавил, что после того как украинской стороной было подтверждено получение сигнала бедствия и начала спасательной операции, российским кораблям дали отбой.

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Инцидент с украинским рыболовецким судном обсудили на страницах украинского издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие комментирующие пришли к мнению о провокационности инцидента, добавив, что если бы Россия помогла украинскому судну, то ее могли бы обвинить в его захвате.

«Подойти, оказать… получить обвинение в пиратском нападении и украденном гальюне?» — спросил D Alex I.

Бумажный кораблик Цитата из к/ф «Оно». Реж. Энди Мускетти. 2017. США

«Попросили сообщить на украинскую базу — сообщили. Что не так? Подошли бы помощь оказать, орали бы на весь мир, что их хотели утопить! Вон беларусы думали, предотвращают теракт на борту самолета, а оказались в центре международного скандала! Плывите дальше!» — отметила Инесса А.

«Господи, ну оказали помощь и спасибо! Собирались, не собирались, какая разница? Главное, люди живы-здоровы», — добавила Светлана Ч.

«Украине хоть помогай, хоть нет, всё равно врагом будешь!» — пишет Svitlana F.

«Я так поняла, что суда РФ связались с представителями Украины, те отморозились и решили, что пусть лучше судно тонет? Агентство сообщило, что крейсер «Ивановец» принял сигнал бедствия на международном канале связи. О ситуации доложили в Национальный центр управления обороной, который связался с украинскими властями», — отметила Елена Л.

«Не собирались, но оказали. Россия вообще ничего не собирается, но делает. Вот, к примеру, пока в Украине «собирались» вывозить своих граждан из Китая (пандемия), русские взяли и вывезли. Всех. Коварно», — напомнила Галина Р.

«Тут как всегда, если помогли, то пропаганда. Если не помогли, то опять повод для пропаганды. Зрады-перемогы меняют друг друга и всегда с одной целью», — написал Александр П.

«Провокацией попахивает. Подошли бы, сказали, что агрессия. Забрали бы на борт рыбаков, сказали, что пленение и терроризм», — отметил Сергей Е.

«А потом бы заявили, что, оказав «помощь», опять спёрли унитазы», — пишет Aleksandra T.

«Даже попытку помощи умудрились обо*рать…» — отреагировала Ирина Т.

«Хорошо, что не оказали помощь и тем более к себе не отбуксировали — визг бы поднялся о нападении и пиратском захвате», — добавил Сергей Ш.

Буксир Григорий Фадеев 2014 © ИА Красная Весна

«Да… со стороны Украины столько провокаций, что если экипажу не угрожает опасность, лучше действительно передать сообщение на материк и не приближаться… Кто виноват, что сами себе репутацию мочат?» — пишет Сергей С.

«Ой, та понятно, шо укрорыбаки от российской помощи отказались. У них же там улов на большую половину из сортов рыбы, запрещённой к вылову, состоит. Это ж браконьерища ещё те!!! Уже сколько раз их наши за *опу брали за незаконный вылов дельфинов и другой краснокнижной живности», — отметила Olga Svaytoslavovna.

«Рогулье (от слова «рагуль, рогуль» — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.) скорее утопит своих моряков, чем даст русским их спасти», — подытожила Маруся Р.

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Напомним, ранее сообщалось, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота ВМФ России выдвинулся в район бедствия украинского судна, экипаж которого запросил о помощи.