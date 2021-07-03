Москва, , 18:52 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не прибудет в Бруней 5 июля. Об этом 3 июля говорится в распространенном комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«Визит … Лаврова в государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны», — отметила дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом.

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