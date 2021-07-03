Нур-Султан, 3 июля 2021, 18:34 — REGNUM В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана завили, что встреча высокого уровня по Сирии пройдет в ограниченном формате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Причиной указанного решения стала эпидемия коронавирусной инфекции. В связи с этим было принято решение об ограничении числа участников конференции.
Напомним, участники встречи по Сирии в астанинском формате обсудят международную помощь, страдающему от гражданской войны государству, а также меры укрепления доверия между конфликтующими сторонами.