Нур-Султан, , 18:34 — REGNUM В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана завили, что встреча высокого уровня по Сирии пройдет в ограниченном формате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной указанного решения стала эпидемия коронавирусной инфекции. В связи с этим было принято решение об ограничении числа участников конференции.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в городе Нур-Султане, количество участников встречи будет ограничено», — отмечается в сообщении МИД Казахстана.

Напомним, участники встречи по Сирии в астанинском формате обсудят международную помощь, страдающему от гражданской войны государству, а также меры укрепления доверия между конфликтующими сторонами.