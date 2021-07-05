5 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление бывшего главы МИД Украины, который пожаловался на то, что Европейский союз не вводит санкции, которые «убьют» Россию.

Мирослава Романенко, , 21:33 — REGNUM Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался на то, что Европейский союз не вводит санкции, которые «убьют» Россию. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание на сегодняшний день в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию?.. Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может, в Литве на что-то готовы, а в Евросоюзе — нет», — сказал бывший министр.

Кроме того, экс-глава внешнеполитического ведомства Украины высказался относительно ужесточения санкционной политики США.

«Есть ли на самом деле желание у Соединенных Штатов идти вперед? Есть, если они решат, что с Россией они не договариваются. Если они договариваются, то они будут идти постепенно в эту историю… Там тоже есть много людей, которые не хотят бить по высокотехнологическому экспорту», — подытожил он.

Заявление Климкина в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие из комментирующих отметили нездоровое желание развала России, которое имеется у украинских политиков, добавив, что пока что санкции действуют негативно на тех, кто их вводит.

Павел Климкин Gov.ua

«Это не наш мальчик. Нам его подбросили», — иронизирует Ирина М.

«Когда бывший начальник МИДа Украины, рассказывает, как хочет убить Россию, то сразу видно, что в Украине действительно «очень хотят» поскорее мира. Иногда из-под «овечьей шкуры» вылазят «шакальи зубы», — написал Jurij O.

«Как-то бьет все по тем, кто санкции вводит…» — отметил Евгений О.

«Климкин, откуда родом (он родился в Курске. — М. Р.)? И как его с той школы выпустили, что учителя не заметили», — отреагировал Игорь К.

«Вы, политиканы, думайте, как поднять Украину, а не о России», — порекомендовал Александр К.

«Говорят, гнев — плохой советчик. А… этого русофобский психоз лишил разума. Шариков реально не понимает, что без России с её размерами и ресурсами Европа просто не обойдется. И развалить её не удастся, иначе накроет весь континент, да и Украину сметёт на хрен», — добавил Александр П.

«С кем же тогда будет «воевать» Украина?» — спросила Nataliya A.

«Пока санкции убивают Украину», — заметил Прохор П.

«Охренеть! По*ер, что у тебя дома «шаром покати» и «стекол нет», и двери вынесли давно, главное, чтобы у соседа «корова сдохла», и будет счастье на душе», — пишет Vladimir K.

Павел Климкин Karl Gruber

«Ударят! Обязательно ударят! Закон бумеранга слышали? Нет? Ну тогда он скоро придет!» — написал Дорогой Ильич.

«Семь лет бьют санкциями, но беднеет почему-то Украина. А русские ржут и наращивают своё производство. И да, США и Европа боятся ввести реально жёсткие санкции, ибо по ним тоже ударит. Отдельное спасибо Обаме и Трампу за их мягкие санкции, которые дали нам нужное время для адаптации. Спасибо им…» — добавила Саянруж Ш.

«Байден тоже молодец. Наш чувак. Главное, они все морозятся очень грамотно. Ушел Обама, пришел Трамп. «О-о-о!!! Это очень плохо, что русские у Украины забрали Крым и построили мост. При мне бы такого не было, но т. к. это уже есть, то поделать с этим ничего уже нельзя. Виноваты попередники (предшественники — М. Р.)». Ушел Трамп, пришел Байден: «Мы всегда были против СП-2, и если бы я был президентом в 2018 году, то его бы не начали строить. Но сейчас он уже практически завершен, и ничего с этим поделать уже нельзя. Во всем виноваты попередники!!!» — смеется Olga Svaytoslavovna.

«За время санкций Россия подняла своё сельское хозяйство и другие санкционные сектора экономики до того, что стала экспортёром этих продуктов. Украина же уничтожила свою космическую, ракетную и двигателестроительную промышленность! Смешно сказать, держава, обладающая чернозёмами, стала ввозить сельхозпродукцию, — даже знаменитое сало!!! Это полное дно!!! Позор!!!» — отреагировал Василий Г.

«Эти придурки 30 лет ждут, когда Россия развалится, чтобы сплясать на костях. Вместо того, чтобы все эти годы строить нормальное государство, в котором граждане будут жить, а не выживать», — подытожил Алексей П.

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