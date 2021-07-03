Варшава, , 18:15 — REGNUM Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский переизбран на пост главы партии. Об этом он сообщил на пресс-конференции, состоявшейся по итогам съезда.

«Я в последний раз встаю во главе «Закона и справедливости», — отметил Качиньский.

Политик также отметил, что в настоящее время партия испытывает много проблем, о чем свидетельствует падение ее популярности.

Напомним, 72-летний Качиньский возглавляет партию «Закон и справедливость» с января 2003 года. В настоящее время он является наиболее популярным политиком в Польше.