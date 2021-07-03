Москва, , 17:39 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о беспрецедентном масштабе японо-американских военных учений «Восточный щит». Об этом сообщается в официальном заявлении дипломатического ведомства.

«Будем внимательно следить за таким курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского МИД также отметила, что к этому Москву подталкивают заявления японского министра обороны Нобуо Киси, ранее отметившего «критическую значимость» для Японии северного направления.

«На нём у островного государства, как известно, только один сосед — Российская Федерация», — резюмировала Захарова.

Напомним, в апреле 2021 года прошла встреча между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, в ходе которой было заявлено стремление Вашингтона защищать Токио всеми доступными средствами, включая ядерное оружие.