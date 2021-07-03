Тюмень, 3 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Тюмени 3 июня 2021 года в возрасте 76 лет скончался депутат Тюменской областной думы пятого и шестого созывов, член фракции «Единой России» Николай Бабин. Об этом сообщает пресс-служба главы Тюменской области.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Николай Бабин

Николай Бабин был действительным членом Академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса России, кандидатом биологических наук, почетным гражданином Ямало-Ненецкого автономного округа. Большая часть трудовой деятельности Николая Бабина была связана с сельским хозяйством. Работал директором совхозов «Верхне-Пуровский» в Тарко-Сале и «Байдарацкий» поселка Белоярск Приуральского района. Затем возглавлял Заксобрание ЯНАО, был заместителем губернатора Ямала и председателем ямальской Счётной палаты. Его вклад оценён высокими государственными наградами и званиями, среди которых орден «Знак Почёта», звание «Заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации» и другие.

«Это был замечательный человек, которого любили и уважали и коллеги, и простые жители региона. Он был настоящим комсомольцем — активным, жизнерадостным, деятельным. Своей энергией, постоянным радушием, умением добросовестно и много работать он с легкостью располагал к себе людей. И именно таким он останется в нашей памяти», — отметил губернатор тюменской области Александр Моор.

Депутат Тюменской областной думы Александр Ширыкалов выразил скорбь в социальных сетях.

«Ушёл Бабин. Николай Андреевич Бабин. Ямальская легенда, озорной, открытый, весёлый и позитивный человек. Скорблю! Не хочется верить! Кажется ещё вчера видел его заряжающую улыбку!», — написал парламентарий.