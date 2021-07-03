Москва, 3 июля 2021, 17:02 — REGNUM Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о необходимости обеспечения функционирования видеокамер на ядерных объектах в Иране. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее представители МАГАТЭ заявили об отсутствии ответа со стороны Тегерана по вопросу продления временной технической договоренности о мониторинге ядерных объектов. Российская сторона выразила надежду на положительный ответ со стороны Ирана.