5 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 21:30 — REGNUM «Странная ситуация», — так охарактеризовал один из грузинских экспертов Д. Г. ситуацию вокруг появления британского эсминца в территориальных водах России, посвятив событию пост на своей странице в соцсети Facebook. Поводом для возвращения к обсуждению темы стал некий секретный документ, якобы оставленный неким британским высокопоставленным чиновником из министерства обороны на автобусной остановке в Кенте.

Иван Айвазовский. Горящий корабль

«Какой-то высокопоставленный чиновник из министерства обороны Британии оставляет (или у него «вываливается» из неподшитой сумки) в Кенте на автобусной остановке 50-страничный секретный документ, где на правительственном уровне расписаны все сценарии провокации в Крыму, — как могут действовать русские. Элементарный вопрос: что делает в сумке секретный документ или, если это необходимо, что, у министерства обороны нет автомобиля, чтобы этот сотрудник передвигался?» — задается вопросами автор поста.

Черное море Stockpholio.net

Странно, по его мнению, то, что обнаруживший этот секретный документ гражданин несет его не в полицию, а в находящееся на государственном финансировании СМИ.

«Странно и то, что британцы в одном из сценариев фактически допустили, чтобы находящиеся на корабле 200 моряков и целенаправленно взятые на борт журналисты могли стать жертвами!» — поясняет автор. По его мнению, действия британцев — не что иное, как «примитивная провокация».

Пользователь Г. Б. Б. назвал событие «информационным вбросом» и пояснил суть действий британцев так: «Я собираюсь прогуляться в пиратски захваченных водах».

С ним не согласился пользователь Г.Г., по мнению которого Великобритания в действительности управляет очень многим в мире, а последними действиями, выходом из ЕС зафиксировала себя как субъект геополитических игр.

«США, Россия, Турция и я, Великобритания, решим, who is who… Британия сыграла свою огромную роль в азербайджано-армянском конфликте, что было ясно для действующих на Кавказе геополитических центров, но ее работа осталась невидимой для широких масс. Демарш в российской акватории и «вывалившийся на улице отпечатанный план действий» — это всего лишь сказанные вслух слова. Великобритания вышла из тени», — рассуждает Г. Г.

«Это не были секретные документы. Это была презентация, выполненная в Power Point, которую специально подбросили. Почему? Потому что она должна была попасть в прессу. Там на простом и понятном языке написано послание, чтобы шайка Путина приняла к сведению то, что реально произошло с «Дефендером». Лондон видел, что пропагандистская машина Кремля подбрасывала ложную информацию, одну за другой. Потому и сделал это», — вступил в диалог пользователь Д. Г.

HMS Defender Defence Images

«Русские должны были его потопить», — возразил ему Т. Г.

А по мнению пользователя Н.Г., это сделали определенные силы в Британии, которые борются с правительством Джонсона, желающего переговоров с Россией.

«Джонсону нужны переговоры с Россией, как это сделал Байден. Но кто-то позаботился о том, чтобы перекрыть путь британцам к Москве, и разыграли фуфло-истории… Поэтому Джонсон и не может подобно Байдену предложить Путину встречу. Но в то же время есть другой путь — розыгрыш противостояния и встреча для «разрядки»… Это не устраивает ни Макрона, ни Меркель. Британо-российский альянс может стать последним толчком к распаду Евросоюза», — заметил Н. Г.

По мнению пользователя Л. Ш, «русские, как видно, прижали британцев в Черном море».

А точку в этой дискуссии на странице пользователя Д. Г. в соцсети Facebook поставила пользователь Н. Ч: «И этот корабль (нарушитель вод России) сейчас стоит в Батуми».