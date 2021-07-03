Бийск, Алтайский край, 3 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В алтайском наукограде Бийске 3 июля возник серьезный пожар на птицефабрике «Алтайский бройлер», принадлежащей группе «Черкизово».

МЧС Пожар на птицефабрике в Бийске

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля цеха (металл по деревянной обрешётке) уже горела открытым огнем, произошло частичное обрушение. Площадь возгорания более 2500 квадратных метров.

Из опасной зоны пожарными была эвакуирована техника. Для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии от водоисточников. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.

Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно.