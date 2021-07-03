3 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новость о том, что правительство США осведомлено о решении белорусских властей перекрыть границу с Украиной и обещает привлечь правительство Белоруссии к ответственности за данные действия.

Мирослава Романенко, , 16:06 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов Америки осведомлено о решении белорусских властей перекрыть границу с Украиной и обещает привлечь правительство Белоруссии к ответственности за данные действия. Об этом 2 июля сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

Политика США Сергей Горбаруков © ИА REGNUM

«Похоже, что «режим» Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа… Мы продолжим стоять на стороне белорусского народа и привлекать режим к ответственности», — говорится в заявлении.

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многих комментирующих возмутило вмешательство США в дела Белоруссии.

«Оборзевшие Штаты, а когда Трамп закрывал Мексику это что было?.. Ну и партнеры у нас, — полностью долбанутые и наших такими же сделают…» — написал Владимир Р.

«У Батьки счетов у них нет, ему п*. Это наши все боятся потерять нажитое «непосильным» трудом!» — отметил Василий Г.

«Как же надоел этот диктат со стороны Америки! Что вы едете в чужие хаты? Мой дом — моя крепость, кто вас приглашает вообще?» — отреагировала Наташа О.

«Каким боком здесь США? Они действительно считают границу Украины своей границей? Ничего без них не обходится, до всего есть дело», — добавила Жанетта Т.

«Надо бы на Кубе базы поставить… Сидели бы себе тихо на своём континенте и не тявкали на весь мир…» — отметила Жанна Х.

«А расследовать заявление Лукашенко о массовой контрабанде оружия из Украины через границу с Белоруссией США не хотят?» — спросил Александр Б.

«Это уже беспредельщина… Белоруссия самостоятельное государство и имеет, наверное, право закрывать-открывать свои границы. А что Америка свои границы не контролирует???» — поинтересовалась Зинаида С.

«Границы Белоруссия закрыла с Украиной, а меры принимать собирается почему-то США… Они тут при чем? Ведь мы же просто сама независимость!» — отреагировала Татьяна М.

«Не удалось разграбить Белоруссию и превратить людей в рабов», — отметила Ольга А.

«А у нас на Украине нет репрессий? Тарифы — это уже как геноцид нации», — пишет Володымер А.

«Это еще раз доказывает, что Украина это «незалежна» колония США», — добавил Alexsandr L.

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«Границу с Белоруссией закрывают, перечень запрещённых для ввоза в Россию товаров расширяют, клиент уезжает. Запахло жаренным, господа предатели!?» — поинтересовался Георгий Б.

«Конечно будут реагировать. Как это Лукашенко осмелился закрыть границу с их колонией?!» — спросил Александр К.

«Не мешало бы и ЕС закрыть границу с Украиной. Украина занимает первое место среди стран, с территории которых в Евросоюз поставляются нелегальные сигареты», — подытожил Oleg B.

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