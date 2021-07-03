Москва, , 14:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 3 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В резолюции документа указано, что реализация новой Стратегии национальной безопасности России будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан. Также Стратегия нацелена на укрепление обороноспособности России, единства и сплоченности российского общества, достижение национальных целей развития, повышение конкурентоспособности и международного престижа страны.

В новой редакции Стратегии национальной безопасности России отмечается, что на фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию России, жизненно важное значение для страны приобретает укрепление её суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Чтобы защитить Россию от внешних и внутренних угроз, в том числе от недружественных действий иностранных государств, в Стратегии предлагается существенно повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ Российской Федерации с учетом долгосрочных тенденций мирового развития.

«Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации», — сказано в указе президента России.

Стоит отметить, что предыдущая редакция Стратегии национальной безопасности России была принята в 2015 году. Подготовка нынешней редакции продолжалась около года.