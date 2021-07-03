3 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В Сети обсудили заявление украинского политолога Дмитрия Спивака о том, что в ближайшее время не состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным из-за отсутствия предмета разговора, а также из-за того, что Украина «полностью легла под внешний контроль».

Мирослава Романенко, , 16:07 — REGNUM Украинский политолог Дмитрий Спивак пояснил, почему не состоится в ближайшее время встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По мнению эксперта, встречи не будет из-за отсутствия предмета разговора, а также из-за того, что Украина «полностью легла под внешний контроль». Об этом политолог рассказал в эфире телеканала «НАШ», комментируя слова Путина о внешнем управлении Украиной.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На этом уровне (президентов — М. Р.) не встречаются обменяться анекдотами и не встречаются поговорить ни о чем. Если Владимиру Александровичу Зеленскому кажется, что можно встретиться, пошутить… нет, не играет так. Это Байден, Путин могут пока встретиться просто так, чтоб дать миру сигнал, что два больших дяди начинают говорить. Это Путин и Си Цзиньпин могут… провести… видеоразговор… Это сигнал Америке… А с Украиной если встречаться, то должен быть предмет разговора… Этой встречи не будет, потому что сегодня нет предмета разговора, потому что весь мир, включая Байдена, сказал, что ситуация на Украине (в Донбассе) может решаться исключительно Минскими соглашениями. Кто бы как это не трактовал… Второе, представители «нормандского формата» (Германия, Франция и Россия) вообще не хотят слышать ни о чем другом, кроме Минского соглашения и формулы Штайнмайера. А у Украины с декабря 2019 года, со времени встречи в Париже, так и не появился план «в», «г», «д»… за исключением плана, который высказал… Зеленский, что если мы не договоримся, стену — на референдум (вынесение на референдум вопроса стены между Украиной и республиками Донбасса — О. П.). После заявления Зеленского о стене… скажите, а в чем предмет разговора?.. Почему не будет встречи?.. Украина полностью легла под внешний контроль англо-саксов — полностью под внешний, стратегический контроль США, тактический контроль британцев. Они ж делают всё, что хотят… При Порошенко так не было», — сказал политолог.

Пауль Клее. Марионетка. 1919

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие согласились с политологом, указав также и на то, что Зеленский так и не стал политиком и не «дорос» до уровня президента.

«Зеленский кто? Правильно, да никто… Президент банановой республики», — отреагировал комментирующий под псевдонимом Дядя Рафик.

«Как не мечтал бывший комик попасть в высшую политическую лигу, он так и остался на уровне лиги КВН», — пишет один из читателей.

«К сожалению, Зеленский продал страну и заработал большие очки перед своими покровителями», — написал prost0chel 0.0.

«С Зеленским может встретиться Масляков младший и не более…» — добавил Romic SV.

«А при каком президенте сняли с должности генерального прокурора? Осуществили государственный переворот? Армия, мова, вира? Это они протоптали дорожку, по которой сейчас идет Зе с компанией», — пишет ZTG Z.

«Встречу с Путиным надо заслужить! Вот так вот теперь. А совсем недавно его пренебрежительно обзывали «нерукопожатным», — отметил Alex H.

«Вовик не переговоров с Путиным хочет, а поехать порисоваться и на себя самого полюбоваться: «круче меня только крутые яйца». Помню его кривлянья на «нормандской» встрече… Это же был испанский стыд. Серьезным людям встречаться с Бобиком, чтобы полюбоваться на кривлянья дурачка, грубо говоря, западло», — добавила Люся М.

«Недавно саблю на коленях дарили британской страшной, ухмыляющейся бабе. До этого — американскому дяде. Так же стоя на коленях дарили такую же саблю… На любом языке, в том числе глухонемых, это называется унижение!» — отметил planetaplan440.

«Интересно, через сколько десятилетий придёт прозрение?» — интересуется Простак Мур.

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»Пусть сначала Зеленский подрастает для общения с Путиным! Украина сама всё сделала, чтобы разорвать отношения с Россией! И нечего обвинять Россию в своем развале страны!» — написала Татьяна Р.

«Вся Украина не может жить без Путина, без России! Спят и видят Путина», — иронизирует Natalia R.

«На Украине вообще не с кем разговаривать. Да и не о чем говорить. И не появится повода. Вы — отыгранная карта», — подытожил Денис Л.

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Напомним, 2 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не ведется подготовки к встрече президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.