3 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Смогут ли в таком случае европейские консерваторы создать устойчивую коалицию или на пути к ней они перессорятся друг с другом? Им придется определяться по многим внутренним и внешним вопросам. А тут мнения доходят до противоположности друг другу. Поэтому нынешняя акция европейских консерваторов по сдерживанию напора «культурной революции» и «централизации» Евросоюза может оказаться лишь последней отчаянной попыткой сопротивления мировым тенденциям перед торжеством глобализации.

Станислав Стремидловский, , 12:55 — REGNUM



Валентин Серов. Похищение Европы. 1910

Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский объявил в Варшаве о создании альянса европейских консервативных сил, которые подписали совместную «Декларацию будущего Европы». Помимо PiS, в соглашении участвуют: Fratelli d'Italia (Италия), VOX (Испания), Fidesz (Венгрия), Lega (Италия), Rassemblement national (Франция), VMRO (Болгария), FPÖ (Австрия), Vlaams Belang (Бельгия), Dansk Folkeparti (Дания), EKRE (Эстония), Perussuomalaiset (Финляндия), Ellinikí Lýsi (Греция), Ja21 (Нидерланды), Lietuvos lenkų rinkimų akcija (Литва), Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (Румыния). Из знаковых политиков можно назвать Виктора Орбана, Марин Ле Пен и Марио Сальвини. Ожидается, что в сентябре в Варшаве пройдет конференция лидеров альянса, где будут определены их последующие действия.

Закоперщиками проекта можно назвать польскую PiS, венгерскую Fidesz и итальянскую Lega. В начале апреля сего года в Будапеште состоялась встреча между Орбаном, Сальвини и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким (действовавшим от имени «Права и Справедливости»), на которой был провозглашен тройственный союз этих партий. Как заявил тогда глава венгерского правительства, чья Fidesz накануне со скандалом вышла из Европейской народной партии (ЕНП), «ЕНП, очевидно, взяла на себя обязательство сотрудничать с европейскими левыми, а христианская демократия сегодня не имеет реального представительства в Европе». Эти нотки звучат и в совместной декларации. В ней говорится о неприемлемости стремления «радикальных сил» совершить «культурную, религиозную трансформацию» Европейского союза и исключить европейские нации из процесса строительства Европы в желании «создать европейскую сверхдержаву, разрушить традиции, переделать социальные институты и моральные принципы».

Ярослав Качиньский Piotr Drabik

Участники соглашения «убеждены, что сотрудничество европейских народов должно основываться на традициях, уважении к культуре и истории европейских государств, иудео-христианскому наследию Европы и общим ценностям, объединяющим наши народы… Мы подтверждаем свою веру в то, что семья является основной ячейкой наших наций. В то время, когда Европа сталкивается с серьезным демографическим кризисом, низким уровнем рождаемости и старением населения, ответом должна стать семейная политика, а не массовая миграция». Ставка делается на страны как суверены, которые и создали Евросоюз. Поэтому необходимо воспрепятствовать попыткам преобразовать управляющие органы ЕС в структуры, которые будут иметь приоритет над национальными институтами. Отвергается недавнее предложение Берлина отменить принцип консенсуса для принятия важных решений в Европейском союзе, поскольку это превратит его в «особую форму олигархии» и сделает недееспособными национальные правительства и парламенты.

Правящие силы в ЕС пока не отреагировали на вызов, брошенный новым альянсом. Но не приходится сомневаться в том, что ответ будет дан. Главный удар, скорее всего, будет нанесен по Польше и Венгрии. Они и так в последние годы подвергаются непрерывным атакам со стороны Брюсселя. Не исключено, что против них в ускоренном порядке будут задействованы механизмы, блокирующие выделение средств из фондов Евросоюза. Усилится и ведущаяся сегодня информационная кампания, представляющая Будапешт и Варшаву «злостными рецидивистами», которые нарушают принцип верховенства права и свободу слова. PiS и Fidesz будут обвинять в разжигании «опасного» национализма, который однажды уже привел ко Второй мировой войне. Прежде всего затем, чтобы расколоть единый фронт участников соглашения. Как отмечает в этой связи Polskie Radio 24, обвинения в ксенофобии и фашизме «должны отпугнуть избирателей, а также удерживать консервативные партии от сотрудничества. Потому что даже если известно, что в данной стране партия X не имеет ничего общего с фашизмом, партия Y из соседней страны может носить нацистские традиции в своих генах».

Смогут ли в таком случае европейские консерваторы создать устойчивую коалицию или на пути к ней они перессорятся друг с другом? Их оппоненты уверены, что нет. Как заявила лидер социал-демократической фракции Европарламента Иратче Гарсия Перес, «этот крайне правый, популистский и националистический союз продержится недолго», а «те, кто не могут сотрудничать, в конечном итоге сражаются друг с другом, как мы уже видели в предыдущих подобных экспериментах в Европейском парламенте». Многое будет зависеть от того, какие базовые точки определят консерваторы в качестве объединяющей программы. Просто играть на противодействии евроунионистам, стремящимся создать нечто вроде Соединенных Штатов Европы, будет недостаточно, необходимо предложить позитивную программу на уровне всего ЕС. Однако с учетом того, что в альянсе состоят партии, декларирующие примат национальных приоритетов, им будет сложно договориться друг с другом. Поскольку придется определяться по многим внутренним и внешним вопросам. Например, согласовать отношение к США, Китаю и России. А тут мнения доходят до противоположности друг другу. Поэтому нынешняя акция европейских консерваторов по сдерживанию напора «культурной революции» и «централизации» Евросоюза может оказаться лишь последней отчаянной попыткой сопротивления мировым тенденциям перед торжеством глобализации.