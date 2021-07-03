Оксана Переможенко, 3 июля 2021, 12:46 — REGNUM Русские должны быть признаны коренным народом Украины. Об этом 2 июля в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Рады Нестор Шуфрич (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»).
«Россияне (русские — О. П.) безусловно [должны быть признаны коренным народом Украины]… Они испокон веков здесь живут… Славянские племена сформировались в [основные] три народа… На территории современной Украины присутствуют три славянских народа: это украинский народ, это белорусский народ и это российский народ… У нас углубляется кризис с венграми, румынами как минимум… Зачем надо было так спешить [с принятием указанного закона] и так не использовать возможность урегулирования отношений с венграми, румынами и другими нашими соседями из-за этого закона? Это просто профессионально некомпетентно и… не соответствует национальным интересам Украины», — заявил политик.
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Заявление политика обсудили на YouTube-канале «НАШ», а также на странице телеканала «НАШ» в социальной сети Facebook. Многие стали поправлять политика, указывая на то, что правильно говорить русские, так как россияне — это сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности. Также некоторые считают, что данный закон делает еще более реальным распад украинского государства.
«Русских может? Россияне, как и украинцы, не национальность», — написала Алена Б.
«Почему Шуфрич не называет русских русскими, а россиянами?.. В России кроме русских есть больше 110 национальностей, которые считаются россиянами… Были Великороссы, белороссы и малороссы. Триединый народ», — добавил Сергей Т.
«От турков защищали юг Суворов, Ушаков, Нахимов. Учите историю, и кто же тут коренной житель?» — спросил один из читателей.
«Как может быть коренной народ в стране, которой никогда не было? Русские люди с окраины, вот коренной народ», — добавил Сергей М.
«Этим законом о народах Зельц (Зеленский — О. П.) окончательно похоронил Украину, ибо Донбассов на востоке скоро станет намного больше», — отметил Petya T.
«Да без разницы, что в Раде напридумают. Это «государство» в хорошем темпе идёт к своему естественному концу — к исчезновению», — пишет Юрий С.
«Надо провести перепись населения с вопросом: ваш родной язык? И всё будет ясно», — добавила Любовь Ш., вероятно подразумевая то, что миллионы украинских граждан русскоязычные.
«Этим законом Украина поставила точку в своем смертном приговоре», — отреагировал Михаил С.
«На Украине 50% населения русскоговорящих, которые испокон веков проживали здесь, в киевской Руси! Так кто же тогда коренные?» — спросила Наталья Ш.
«Даже спросить не у кого… Кто там (наверху) ставит очередность законов на голосование и решает их приоритет для государства и его жителей??? Покажите нам уже этих теневых руководителей… Скоро с таким ударным темпом роста можно повторить Югославский сценарий», — подытожил Александр З.
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Напомним, 1 июля Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в который не были включены русские.