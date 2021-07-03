Москва, , 10:25 — REGNUM Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что в рамках организации необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы.

Зась констатировал, что ситуация в Афганистане ухудшается. Члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывают ранее контролировавшиеся правительством в Кабуле районы.

При этом генсек ОДКБ не считает ситуацию в Афганистане катастрофической.

«Я не скажу, что катастрофически, нет, но ситуация там, конечно, вызывает серьезную озабоченность», — сказал он.

Также Зась подчеркнул, есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану в обеспечении безопасности границы с Афганистаном. Сейчас на границе происходят периодические перестрелки в талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Есть пострадавшие с таджикской стороны.

«Сейчас у нас идет разработка межгосударственной целевой программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы», — сказал генсек ОДКБ.