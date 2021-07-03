Москва, , 08:22 — REGNUM Правительство Российской Федерации расширило список товаров, которые запрещены к ввозу в страну с территории Украины. Соответствующее постановление подписал 2 июля глава правительства России Михаил Мишустин.

Глава правительства расширил список которую запрещено ввозить с Украины постановлением от 29 декабря 2018 года.

К ввозу в Россию с Украины запрещается сахар, макаронные изделия, готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое, сладкие воды и необжаренную какао-пасту.

Также запрещается импорт с Украины ячменя, пальмового масло и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.

Кроме того, ограничивается ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины, в частности разных видов, ящиков, коробок, упаковочных клеток, барабанов, поддонов ящичных и прочих погрузочных щитов.

Напомним, что на Украине власти с 2014 года утверждают, что их страна «подверглась российской агрессии», При этом торговые отношения между странами продолжаются до сих пор.