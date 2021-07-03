Санкт-Петербург, 3 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж выступил с резким заявлением, в котором выразил возмущение в связи с организацией зоны публичного просмотра матчей Евро-2020 на Дворцовой площади. В музее заявили, что в результате давления со стороны УЕФА архитектурный ансамбль Дворцовой площади «оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». В Эрмитаже предприняты дополнительные меры безопасности в связи с появлением беспокойного соседства.

Дарья Драй ИА REGNUM Зона публичного просмотра матчей Евро-2020, фото 02.07.21

Напомним, фан-зона на Дворцовой открылась 2 июля и будет доступна для посетителей в дни проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу, вплоть до финала 11 июля. Максимальная вместимость зоны — 3000 человек, ее открывают за три часа до начала трансляции.

По мнению руководства Эрмитажа, появление на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей «не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу» и несёт «оскорбительный эффект».

В музее напомнили, что в 2018 году руководство ФИФА отказалось от продавливания аналогичных планов по созданию фан-зоны на Дворцовой площади во время проведения в России матчей чемпионата мира.

Для безопасности музея и посетителей привлечены дополнительные расчеты сотрудников Росгвардии, организовано усиленное патрулирование периметра зданий музейного комплекса, выставлены дополнительные посты сотрудников службы музейной безопасности Эрмитажа. Для удобства посетителей Главного штаба Эрмитажа открывается дополнительный вход со стороны набережной Мойки, дом 47.