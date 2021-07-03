Полинезия, Франция, , 07:27 — REGNUM Спустя 25 лет после прекращения ядерных испытаний во Французской Полинезии власти Франции пообещали компенсировать часть затрат в сфере здравоохранения и экологии своей заморской территории. Об этом 3 июля пишет газета Ouest-France.

Сразу три министра Франции обязались «отстаивать истину и справедливость» в вопросах, связанных с ядерными испытаниями на островах в Тихом океане.

«Французская Полинезия внесла большой вклад в создание наших сил сдерживания, и мы должны принять на себя все последствия, человеческие, социальные, медицинские, экологические и экономические», — сказала министр по делам памяти и ветеранов Франции Женевьева Дарьесек на круглом столе по вопросу компенсаций.

Её поддержали министр здравоохранения Франции Оливье Веран и министр обороны республики Жан-Ив Ле Дриан. По их словам, компенсации жертвам ядерных испытаний в конкретных случаях будут выплачиваться через соответствующий комитет CIVEN (Комитет по компенсациям для жертв ядерных испытаний).

Добавим, власти Франции и раньше признавали «наследие ядерных испытаний» в Полинезии, однако игнорировали вопрос о компенсациях пострадавшим. Ядерные испытания в тихоокеанских владениях Франции проводились с 1966 по 1996 год.

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