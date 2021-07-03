Пекин, , 07:21 — REGNUM Китайские власти не будут терпеть внешнего вмешательства во внутренние дела Китая и не позволят препятствовать развитию своей страны, заявил глава МИД КНР Ван И 3 июля в ходе церемонии открытия IX Глобального форума мира в Пекине.

Министр отметил, что китайская сторона не вмешивается во внутреннюю политику других государств и не мешает их прогрессу. Ван И подчеркнул, что Китай претерпел изменения за последние 100 лет и «никто не должен недооценивать непоколебимую волю и возможности народа Китая защищать страну».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что растущий военный потенциал КНР делает из этой страны главного стратегического конкурента Соединенных Штатов, однако Вашингтону следует избегать военного конфликта с Пекином.

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