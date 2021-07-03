Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Пентагон разрабатывает план по экстренной эвакуации работников посольства США в Афганистане на случай нападения радикалов из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Они утверждают, что руководство вооруженными силами США решило ускорить разработку плана по экстренному вывозу дипломатов и военнослужащих, которые останутся после вывода военного континента из Афганистана. Источники отмечают, что план разрабатывается на случай обострения ситуации в стране и нападении боевиков из радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские войска покинули авиабазу Баграм в Афганистане. Ожидается, что полный вывод военного контингента США с афганской территории завершится к 11 сентября 2021 года.

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