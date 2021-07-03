Тегеран, , 08:28 — REGNUM 2 июля избранный президент Ирана Эбрахим Раиси запустил веб-сайт, призывающий иранский народ представить ему компетентных менеджеров и способных членов кабинета министров. Об это. Сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси сказал, что для формирования демократического правительства, которое станет 13-й администрацией Ирана со времен революции 1979 года, всем элитам, интеллектуалам, группам, партиям, организациям и людям из всех слоев общества предлагается представить лиц, подходящих для должности в новом кабинете и других руководящих должностях.

Компетентность, честность, революционность и открытость — ключевые качества, которые, как подчеркнул избранный президент, должны быть у его коллег в будущей администрации. В заявлении Раиси также поблагодарил народ за высокую явку, доверие и избрание его следующим президентом Ирана.