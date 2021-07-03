Тегеран, , 08:29 — REGNUM 2 июля официальные лица Ирана опубликовали данные о возобновлении запретов на поездки, согласно которым путешественникам из 12 стран запрещен въезд в Исламскую Республику, при этом также расширились ограничения для поездок из 24 других стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Вали Теймури, заместитель министра туризма Ирана, объявил, что путешественники из 12 стран с высоким риском заражения новыми штаммами COVID-19 не могут въехать в Иран до дальнейшего уведомления.

Теймури отметил, что дипломатам, государственным чиновникам и представителям международных организаций будет разрешен въезд в страну, если они получат одобрение от министерства иностранных дел Ирана.

В настоящее время эти 12 стран включают Ботсвану, Бразилию, Свазиленд, Индию, Лесото, Малави, Мозамбик, Непал, Южную Африку, Уругвай, Замбию и Зимбабве.