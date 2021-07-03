Тегеран, , 08:30 — REGNUM 2 июля представитель Национальной целевой группы Ирана по борьбе с коронавирусом заявил, что к сентябрю текущего года должностные лица страны получат доступ к 10 миллионам вакцин против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Алиреза Раиси, пресс-секретарь Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом, заявил: «Мы получим около миллиона доз вакцины Sputnik V, миллион доз вакцин [местного производства] от Института Пастера и семь миллионов доз иранских вакцин Barakat».

Он также отметил, что после завершения вакцинации пожилых людей начнется вакцинация людей с профессией высокого риска, в которую входят учителя, преподаватели университетов, водители такси, пилоты, заключенные, солдаты и т.д.

Согласно последним данным, опубликованным министерством здравоохранения, к настоящему времени почти пять миллионов человек в Иране получили первые дозы вакцин против COVID-19.

Между тем, вторая по счету вакцина местного производства получила необходимое разрешение для участия в национальной кампании по вакцинации против пандемии COVID-19 в Иране.