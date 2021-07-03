Тегеран, , 08:32 — REGNUM 2 июля посол и постоянный представитель Ирана при ООН Эсмаил Багаи Хамане раскритиковал убийство генерала Сулеймани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эсмаил Багаи Хамане выступил с речью на 47-й очередной сессии Совета по правам человека. Иранский посланник отметил, что генерал-лейтенант Касем Сулеймани был настоящим защитником прав человека и тем, кто выступал против оккупации и терроризма ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он описал действия США по убийству генерала Сулеймани как жестокий, произвольный, несправедливый и незаконный акт, угрожающий миру и безопасности во всем мире. По его словам, неспособность американской администрации привлечь к ответственности виновных в убийстве очевидна.

Хамане подчеркнул, что ни иранцы, ни страны региона Западной Азии, которые обязаны своим освобождением от терроризма мученичеству Солеймани, не откажутся от своего требования привлечь виновных в этом отвратительном преступлении к ответственности.