Тегеран, , 08:34 — REGNUM 2 июля посол Ирана в Азербайджанской Республике Сейед Аббас Мусави заявил, что Тегеран поддерживает инициативу по созданию механизма для укрепления мира, стабильности и развития в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как отметил посол Ирана в Баку в своем аккаунте в Twitter, три страны Закавказья (Азербайджан, Армения и Грузия) совместно с тремя ключевыми соседями (Иран, Турция и Россия) должны сотрудничать на благо региона.

Комментарии Мусави были очевидной ссылкой на более ранние комментарии высокопоставленного иранского дипломата о региональном сотрудничестве между Ираном и закавказскими государствами.

Мохаммад Джавад Зариф посетил пять стран региона в феврале 2021 года и встретился с официальными лицами для обсуждения двусторонних отношений и событий в регионе, а также для консультаций по инициативе шестистороннего регионального сотрудничества, предложенной президентом Азербайджана.

На встрече с Ильхамом Алиевым Зариф приветствовал предложение президента Азербайджана и заявил о готовности Исламской Республики Иран оказывать помощь и содействие во всех областях, которые будут способствовать миру, стабильности и безопасности в регионе.