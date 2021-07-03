Севастополь, , 06:38 — REGNUM Над Чёрным морем, где продолжаются военные учения Sea Breeze — 2021 стран НАТО с участием партнёров альянса, прошли учебно-боевые полёты морской авиации Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО). Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ЧФ на сайте Минобороны РФ.

пресс-служба ЧФ «Экипажи самолётов морской авиации и ПВО ЧФ совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полёты над акваторией Чёрного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника».

Морскую авиацию ЧФ представляли многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Авиацию ЮВО — истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

Предварительная разведка условных целей в акватории Чёрного моря была выполнена экипажем самолёта-амфибии Бе-12 морской авиации ЧФ. Пилоты истребителей и бомбардировщиков отработали преодоление средств противовоздушной обороны кораблей условного противника, и нанесение ракетных и бомбовых ударов со средних и малых высот.

Всего в учениях было задействовано более десяти самолётов ЧФ и ЮВО. Отряд кораблей условного противника изображали большие десантные корабли (БДК) «Саратов» и «Орск».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии направит наблюдателя на военные учения Sea Breeze — 2021.

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