Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Президент США Джо Байден выдвинет кандидатуру Мэллори Стюарт на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о своём намерении выдвинуть… Мэллори Стюарт на должность помощника госсекретаря по проверке и соблюдению соглашений в Госдепартаменте», — говорится в распространённом заявлении.

Ранее Стюарт занимала в Госдепартаменте пост заместителя помощника госсекретаря по данному направлению. Отмечается, что Стюард является «одним из ключевых авторов рамочного соглашения между США и Россией по ликвидации заявленного Сирией арсенала химического оружия».

Кандидатуру Стюард, которая в настоящее время Стюарт является старшим директором по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, должен одобрить Сенат США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выдвинул Синди Маккейн на пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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